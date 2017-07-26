Имя главного тренера женской сборной РФ по баскетболу будет названо в августе или сентябре

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российская федерация баскетбола (РФБ) определится с именем нового главного тренера женской национальной команды в середине августа - начале сентября. Об этом журналистам заявил глава РФБ Андрей Кириленко.
На прошедшем в июне чемпионате Европы сборная России не смогла выйти в четвертьфинал турнира, проиграв команде Греции со счетом 58:62. По итогам заседания исполкома РФБ главный национальной команды Александр Васин был освобожден от занимаемой должности.
"Женская национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы, случилась отставка Александра Александровича Васина. Думаю, что в середине августа - начале сентября появится главный тренер женской сборной, а в ноябре женскую команду уже ждут турниры", - сообщил Кириленко.