Имя главного тренера женской сборной РФ по баскетболу будет названо в августе или сентябре

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российская федерация баскетбола (РФБ) определится с именем нового главного тренера женской национальной команды в середине августа - начале сентября. Об этом журналистам заявил глава РФБ Андрей Кириленко.

На прошедшем в июне чемпионате Европы сборная России не смогла выйти в четвертьфинал турнира, проиграв команде Греции со счетом 58:62. По итогам заседания исполкома РФБ главный национальной команды Александр Васин был освобожден от занимаемой должности.

"Женская национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы, случилась отставка Александра Александровича Васина. Думаю, что в середине августа - начале сентября появится главный тренер женской сборной, а в ноябре женскую команду уже ждут турниры", - сообщил Кириленко.