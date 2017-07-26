Российские рапиристы вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованию

ТАСС, 26 июля. Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Дмитрия Жеребченко, Тимура Арсланова, Тимура Сафина и Дмитрия Ригина вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в немецком Лейпциге.

Россияне в четвертьфинале победили японцев - 45:32 и в полуфинале встретятся с сильнейшей командой в противостоянии сборных США и Южной Кореи.

Финал в этом виде пройдет позднее в среду.