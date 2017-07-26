Дело о неуплате налогов при переходе Неймара из "Сантоса" в "Барселону" закрыто

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ТАСС, 26 июля. Бразильская прокуратура закрыла дело о фальсификации документов и неуплате налогов при переходе футболиста Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Об этом сообщает портал Mundo Deportivo.
По делу, помимо Неймара, проходили его отец Неймар да Силва Сантос, бывший глава "Барселоны" Сандро Россель и нынешний президента клуба Хосеп Бертомеу.
"Эту новость мы встретили с большой радостью. Процесс официально закрыт. Пришел конец четырехлетним голословным обвинениям", - сообщил отец Неймара через пресс-службу N&N Consultoria, представляющую интересы игрока.
Прокуратура полагала, что футболист и его отец сознательно пошли на обман бразильской инвестиционной компании DIS при трансфере футболиста из бразильского клуба в испанский, DIS заявила, что на момент сделки ей принадлежало 40 процентов прав на игрока и в итоге она недосчиталась €40 млн при ее осуществлении.
Первоначально было объявлено, что Неймар обошелся клубу в €57,1 млн, однако руководство команды позднее признало наличие дополнительных контрактов с игроком, а его отец в качестве реальной стоимости перехода назвал сумму в районе €100 млн. Сначала Неймар был признан виновным по делу о налоговом мошенничестве, в связи с этим многие его активы и банковские счета оказались заморожены. Бразильский суд также обязал футболиста выплатить в казну 44 млн евро, но многочисленные апелляции привели к тому, что эта сумма была наполовину сокращена, а дело, в результате, закрыто.
В составе "Барселоны" Неймар становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании и национальный Кубок, а также завоевал Суперкубок страны. Ранее Неймар продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года.