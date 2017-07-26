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Карякин: программа "Шахматы в школе" будет опробована в четырех российских регионах

Спорт
26 июля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Шахматист озвучил инициативу в ходе общественных слушаний плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках проекта "Десятилетие детства"

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Специализированная программа по внедрению шахмат в школах страны будет реализована в четырех регионах - Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской и Ленинградской областях. Об этом ТАСС рассказал гроссмейстер, член Общественной палаты Сергей Карякин.

Шахматист озвучил инициативу в ходе общественных слушаний плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках проекта "Десятилетие детства". Указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ "Десятилетием детства" был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 мая.

"В этих регионах все создано для внедрения шахмат в школах, есть учебники, тетради для начальных классов и методические рекомендации для учителей", - рассказал Карякин. Он добавил, что этот проект уже нашел поддержку министра образования РФ Ольги Васильевой.

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"Для внедрения шахмат в школах мы разработали предварительную программу совместно с [членом Общественной палаты, ректором РГСУ] Натальей Починок и моей комиссией, она еще не полная, и мы ее будем дорабатывать. Я получил поддержку этого проекта от Владимира Путина, и сейчас предстоит создать государственную программу в государственных школах, она должна включать подготовку кадров, оснащение необходимым инвентарем и оборудованием и систему соревнований. Я рассчитываю на то, что эту программу мы будем развивать совместно с Общественной палатой России", - добавил шахматист.

По словам Починок, шахматы - это один из самых недорогих видов спорта с точки зрения инфраструктуры, но имеющий колоссальный эффект для интеллектуальных способностей любого человека. "Мы выступим с инициативой обязательного внедрения шахмат в вузах, школах, дошкольных учреждениях. Необходимо создать систему подготовки и переподготовки учителей начального шахматного образования на площадке Национальной студенческой шахматной лиги, которая создана Российской шахматной федерацией и Российским спортивным студенческим союзом. Сейчас лига вовлекает ключевые вузы страны", - пояснила Починок.

Путин встретился с Карякиным 6 июля в Ново-Огарево, они, в частности, обсуждали развитие шахмат в России и популяризацию вида спорта в регионах.

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