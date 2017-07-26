Гончаренко и Семин оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый по итогам игры ЦСКА - "Локомотив"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главных тренеров ЦСКА и "Локомотива" Виктора Гончаренко и Юрия Семина соответственно на 10 тысяч рублей каждого за выходы за пределы технической зоны в очном матче команд. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча второго тура чемпионата России состоялась в пятницу на стадионе "ЦСКА-Арена" и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
"По матчу ЦСКА - "Локомотив": главные тренеры обоих клубов - Гончаренко и Семин соответственно - выходили за пределы технической зоны. Оштрафовать каждого на 10 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.
Также за похожее нарушение оштрафован тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов по итогам матча со "СКА-Хабаровском". "Тренер футбольного клуба "Арсенал" Семшов покидал пределы технической зоны и выходил на поле - суммарный штраф 20 тысяч рублей. Также у "Арсенала" есть нарушение технического регламента: надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3-4 секунды, а игроки выходили из всех дверей - штраф 10 тысяч рублей", - отметил глава КДК.
Заседание КДК РФС состоялось в среду в Доме футбола в Москве.