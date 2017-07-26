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"Уфа" оштрафована на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на матче со "Спартаком"

Спорт
26 июля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

"Спартак" заплатит 20 тыс. рублей за выбежавшего на поле болельщика

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Уфу" на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче чемпионата России со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча состоялась в воскресенье в Уфе и завершилась со счетом 0:0.

"Уфа" оштрафована на 100 тысяч за необеспечение безопасности. Перед началом матча из гостевого сектора на поле выбежал болельщик, штраф "Спартаку" - 20 тысяч рублей. Также около 20-25 фанатов красно-белых сидели на ограждении гостевого сектора - штраф 25 тысяч рублей за неправомерные действия болельщиков", - сказал Григорьянц.

"В матче "Ростов" - "Ахмат" болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику - штраф "Ростову" 10 тысяч рублей. И по матчу "Зенит" - "Рубин": болельщики хозяев бросали на поле посторонние предметы - бумажные ленты, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Также по итогам матча "Краснодар" - "Тосно" штраф гостям 10 тысяч за отсутствие на предматчевом заседании сотрудника по работе с болельщиками", - сказал глава КДК РФС.

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