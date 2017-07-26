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Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину Минакову

Спорт
26 июля, 16:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее российский боец регулярно проводил поединки под эгидой Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе

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Виталий Минаков

Виталий Минаков

© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство промоутерской организации Bellator готово в ближайшее время предоставить бой ее бывшему чемпиону в тяжелом весе россиянину Виталию Минакову. Об этом ТАСС сообщил глава организации Скотт Кокер.

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"Мы готовы в любое время предоставить бой Минакову", - сказал он.

32-летний спортсмен остается непобежденным, проведя 20 поединков в смешанных единоборствах (18 завершил досрочно). Ранее он регулярно проводил поединки под эгидой Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе. Минаков был лишен пояса в 2016 году из-за длительного неучастия в боях. Одним из моментов, которые мешают российскому бойцу проводить поединки под эгидой организации, являются контрактные разногласия.

Последний поединок в Bellator россиянин провел 4 апреля 2014 года, победив единогласным решением судей француза Чейка Конго.

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