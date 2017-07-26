Судебный контроль за футболистом Бензема по делу о шантаже снят

ТАСС, 26 июля. Парижский суд полностью отменил контроль за футболистом мадридского "Реала" Каримом Бензема по делу о шантаже полузащитника "Фенербахче" Матье Вальбуэна. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Данная мера не означает снятие обвинений с футболиста, однако, по данным издания, стала первым этапом исполнения решения Верховного суда Франции от 11 июля, который вынес вердикт в пользу Бензема и отправил дело на пересмотр в Парижский суд. Как рассказал испанскому порталу sport.es адвокат футболиста Сильвен Кормье, игрок "очень доволен решением, которое означает, что Бензема может вернуться к нормальной жизни". Адвокат подчеркнул, что они продолжают ждать окончательного вердикта о невиновности Бензема.

Дело в отношении Бензема было открыто в ноябре 2015 года, когда в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых были игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи частного содержания. Бензема стал подозреваемым по этому делу, ему предъявили обвинения в соучастии в шантаже против Вальбуэна. Адвокаты Бензема подали кассационную жалобу на решения нижестоящих судов и выиграли дело.

Руководство Федерации футбола Франции на фоне скандала приняло решение об отстранении Бензема от игр в составе национальной сборной до завершения судебного разбирательства. В последний раз Бензема выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года.