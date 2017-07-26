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Баскетболист Карасев вернется в строй после травмы через 1,5 месяца

Спорт
26 июля, 17:25 UTC+3 ТАСС

Форвард прошел обследование в Финляндии, после чего ему была сделана операция

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ТАСС, 26 июля. Срок восстановления после травмы форварда сборной России и баскетбольного клуба "Зенит" Сергея Карасева составит 1,5 месяца. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Ранее стало известно, что Карасев из-за травмы не сможет выступить за сборную России на чемпионате Европы 2017 года. Он повредил плечевой сустав.

Карасев прошел обследование в Финляндии, после чего баскетболисту была сделана операция. По прогнозам, восстановительный период составит 1,5 месяца.

Форвард перешел в петербургский клуб в 2016 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин". В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний баскетболист в среднем набирал 16 очков за матч, делая 3,1 результативных передачи и 2,9 подбора.

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