Баскетболист Карасев вернется в строй после травмы через 1,5 месяца

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ТАСС, 26 июля. Срок восстановления после травмы форварда сборной России и баскетбольного клуба "Зенит" Сергея Карасева составит 1,5 месяца. Об этом сообщает пресс- служба клуба.
Ранее стало известно, что Карасев из-за травмы не сможет выступить за сборную России на чемпионате Европы 2017 года. Он повредил плечевой сустав.
Карасев прошел обследование в Финляндии, после чего баскетболисту была сделана операция. По прогнозам, восстановительный период составит 1,5 месяца.
Форвард перешел в петербургский клуб в 2016 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин". В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний баскетболист в среднем набирал 16 очков за матч, делая 3,1 результативных передачи и 2,9 подбора.