Соревнования по синхронному плаванию на ЧМ-2019 пройдут в закрытом бассейне

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному (артистическому) плаванию на чемпионате мира 2019 года в южнокорейском Кванджу пройдут в закрытых бассейнах. Об этом было объявлено оргкомитетом турнира на пресс-конференции в Будапеште, в котором с 14 по 30 июля проходит текущий чемпионат мира.

В венгерской столице соревнования по прыжкам в воду проводились в закрытом бассейне, в то время как по синхронному плаванию - в открытом.

"Соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию пройдут в закрытых бассейнах, а по водному поло - в двух открытых бассейнах (отдельно для мужчин и женщин)", - сообщил представитель оргкомитета чемпионата мира 2019 года, отвечая на вопрос ТАСС.

Синхронное плавание в субботу решением Международной федерации плавания (FINA) было переименовано в артистическое, однако в России пока используется старое название вида спорта.