Соревнования по синхронному плаванию на ЧМ-2019 пройдут в закрытом бассейне

Американские ученые изобрели детектор эмоцийСоциальная ответственность 26 июля, 19:45
Российско-финляндские экономические отношения. ДосьеБиографии и справки 26 июля, 19:36
Британец Пити стал чемпионом мира в плавании на 50 м брассомСпорт 26 июля, 19:34
Мамедов: российским саблисткам после ЧМ надо "менять репертуар"Спорт 26 июля, 19:30
Французский политик призвал покончить с пищевым неравенствомСоциальная ответственность 26 июля, 19:26
Южноафриканец Чад ле Кло стал чемпионом мира в плавании на 200 метров баттерфляемСпорт 26 июля, 19:20
Урожай зерновых в южных регионах России выше, чем 2016 году, несмотря на непогодуЭкономика и бизнес 26 июля, 19:17
Социальные предприниматели Ингушетии прошли обучение в школе краудфандингаСоциальная ответственность 26 июля, 19:12
Сборная России по фехтованию завоевала три золотые и три бронзовые медали на ЧМСпорт 26 июля, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному (артистическому) плаванию на чемпионате мира 2019 года в южнокорейском Кванджу пройдут в закрытых бассейнах. Об этом было объявлено оргкомитетом турнира на пресс-конференции в Будапеште, в котором с 14 по 30 июля проходит текущий чемпионат мира.
В венгерской столице соревнования по прыжкам в воду проводились в закрытом бассейне, в то время как по синхронному плаванию - в открытом.
"Соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию пройдут в закрытых бассейнах, а по водному поло - в двух открытых бассейнах (отдельно для мужчин и женщин)", - сообщил представитель оргкомитета чемпионата мира 2019 года, отвечая на вопрос ТАСС.
Синхронное плавание в субботу решением Международной федерации плавания (FINA) было переименовано в артистическое, однако в России пока используется старое название вида спорта.