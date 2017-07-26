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Власти Ростовской области направят 1 млрд руб. на благоустройство в 2017 году к ЧМ-2018

Спорт
26 июля, 18:54 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, июля. /ТАСС

Из федерального бюджета выделено 95,8 млн рублей, из областного - 492 млн рублей, из местного - 452 млн рублей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области и Ростова-на-Дону в 2017 году направят более 1 млрд рублей на благоустройство города в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира. Об этом в среду в ходе совещания сообщил замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.

"В рамках подготовки города к ЧМ-2018 в 2017 году на благоустройство территории в районе тренировочных площадок чемпионата, на благоустройство центральной части Ростова и левобережной зоны всего направлено более 1 млрд рублей. Все работы планируется завершить к 1 ноября 2017 года", - сказал Сакеллариус.

По данным пресс-службы регионального правительства, эту сумму составляют бюджеты трех уровней: из федерального бюджета выделено 95,8 млн рублей, из областного - 492 млн рублей, из местного - 452 млн рублей.

Кроме того, по словам Сакеллариуса, в рамках подготовки Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу пройдут работы по капремонту домов в центральной части города. "За счет 481,5 млн рублей из регионального и городского бюджетов планируется выполнить капитальный ремонт в 67 многоквартирных домах, из которых 30 - объекты культурного наследия", - добавил он.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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