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Сборная России по фехтованию завоевала три золотые и три бронзовые медали на ЧМ

Спорт
26 июля, 19:07 UTC+3 ТАСС

Россияне заняли второе место в общекомандном зачете, лучшими стали итальянцы

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Дмитрий Жеребченко

Дмитрий Жеребченко

© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала три золотые и три бронзовые награды на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге, заняв второе место в общекомандном зачете.

Первыми стали итальянцы. На чемпионате мира 2015 года в Москве россияне выиграли общий зачет (4-4-1). На мировом первенстве - 2014 в Казани российские фехтовальщики разделили первое место с итальянцами, а на ЧМ-2013 в Будапеште одержали победу.

Успешнее всех в составе сборной России на турнире в Лейпциге выступили рапиристы, завоевав три награды. Золото выиграли Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко, бронза в активе женской сборной в командный соревнованиях.

Татьяна Гудкова одержала победу в турнире шпажисток. Бронзовые медали завоевали саблист Камиль Ибрагимов и мужская сборная по фехтованию на шпагах.

Чемпионат мира завершится позднее в среду.

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