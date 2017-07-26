Россиянка Фесикова не смогла выйти в финал ЧМ в плавании на 50 м на спине

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БУДАПЕШТ, 26 июля. Россиянка Анастасия Фесикова не смогла квалифицироваться в финал в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Фесикова показала общее 11-е время с результатом 27,65 секунды.
С лучшим временем в финал вышла бразильянка Этьен Медейрос (27,18). Второе время показала китаянка Фу Юаньхуэй (27,19), третье - американка Кэтлин Бейкер (27,48).
Финал в плавании на 50 метров на спине пройдет в четверг.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.