Южноафриканец Чад ле Кло стал чемпионом мира в плавании на 200 метров баттерфляем

Американские ученые изобрели детектор эмоцийСоциальная ответственность 26 июля, 19:45
Российско-финляндские экономические отношения. ДосьеБиографии и справки 26 июля, 19:36
Британец Пити стал чемпионом мира в плавании на 50 м брассомСпорт 26 июля, 19:34
Мамедов: российским саблисткам после ЧМ надо "менять репертуар"Спорт 26 июля, 19:30
Французский политик призвал покончить с пищевым неравенствомСоциальная ответственность 26 июля, 19:26
Южноафриканец Чад ле Кло стал чемпионом мира в плавании на 200 метров баттерфляемСпорт 26 июля, 19:20
Урожай зерновых в южных регионах России выше, чем 2016 году, несмотря на непогодуЭкономика и бизнес 26 июля, 19:17
Социальные предприниматели Ингушетии прошли обучение в школе краудфандингаСоциальная ответственность 26 июля, 19:12
Сборная России по фехтованию завоевала три золотые и три бронзовые медали на ЧМСпорт 26 июля, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Южноафриканец Чад ле Кло завоевал золотую медаль в плавании на 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Ле Кло, который является олимпийским чемпионом на этой дистанции, победил с результатом 1 минута 53,33 секунды. Второе место занял двукратный чемпион мира из Венгрии Ласло Чех (1.53,72), третьим стал японец Дайя Сэто (1.54,21). 25-летний южноафриканец стал четырехкратным чемпионом мира.
На прошлом мировом первенстве в Казани в 2015 году победу в плавании на 200 метров баттерфляем одержал Чех, а Чад ле Кло завоевал серебро.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.