Немец Бишофф стал победителем седьмого этапа веломарафона Москва - Владивосток

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ТАСС, 26 июля. Немецкий велосипедист Пьер Бишофф стал победителем седьмого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Омском и Новосибирском. Он преодолел дистанцию 611 км за 19 часов 53 минуты 21 секунду.
Вторым финишировал датчанин Петер Сандхольт (19:53.24). Третьим стал россиянин Алексей Щебелин (19:53.24).
В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 98 часов 29 минут 35 секунд. На втором месте расположился Бишофф (98:32.40), на третьем - Сандхольт (98:38.28).
Восьмой этап веломногодневки пройдет по маршруту Новосибирск - Красноярск, он стартует в четверг, участникам предстоит преодолеть 805 км.
Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.