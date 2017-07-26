Мамедов: российским саблисткам после ЧМ надо "менять репертуар"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Женской команде России по сабле после неудачного выступления на чемпионате мира в немецком Лейпциге необходимо нарабатывать приемы, которые станут неожиданными для соперниц. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Чемпионат мира по фехтованию в Лейпциге завершается в среду, на нем сборная России с тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами стала второй в медальном зачете. В составе сборной без медалей остались саблистки, которые на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали три награды, две из которых - высшего достоинства (в личном и командном турнирах).

"Плана на чемпионат мира не было, но приятно, что завоевали шесть медалей. К сожалению, нельзя порадоваться за саблю, для нее это был слабый чемпионат мира. Нужно делать анализ и разбираться", - сказал Мамедов.

"Женская сабля никак себя не проявила. Надо менять репертуар, с одним сложно фехтовать второе четырехлетие подряд. Надо иметь новые домашние заготовки, чтобы соперники были не готовы к тому, что ты делаешь", - добавил он.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян не смогла выйти в четвертьфинал личного первенства, команда не вышла в полуфинал. Мужская сборная, в составе которой выступали Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Алексей Якименко и Камиль Ибрагимов, заняла восьмое место. "Если в шпаге команда рождается, то в сабле - убивается. Несмотря на громкие имена, единой команды не было. Почему - наша внутренняя кухня", - отметил главный тренер.