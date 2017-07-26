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Британец Пити стал чемпионом мира в плавании на 50 м брассом

Спорт
26 июля, 19:34 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 26, июля. /ТАСС

Россиянин Кирилл Пригода занял седьмое место

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Адам Пити

Адам Пити

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Британец Адам Пити завоевала золотую медаль чемпионата мира в плавании на 50 м брассом, показав результат 25,99 секунды.

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Вторым стал бразилец Жоао Гомес (26,52). Олимпийский чемпион из Южной Африки Камерон ван дер Бург завоевал бронзу (26,60). Россиянин Кирилл Пригода занял седьмое место (27,01).

22-летний Пити стал пятикратным чемпионом мира. Также он является олимпийским чемпионом на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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