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Турнир WTA в Санкт-Петербурге в 2018 году стартует 29 января

Спорт
26 июля, 19:39 UTC+3 ТАСС

Кубок Кремля начнется 15 октября

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ТАСС, 26 июля. Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала календарь соревнований на 2018 год. Два турнира пройдут в России: 29 января в Санкт-Петербурге начнется St.Petersburg Ladies Trophy, 15 октября в Москве стартует Кубок Кремля, сообщается на официальном сайте организации.

St.Petersburg Ladies Trophy и Кубок Кремля имеют категорию "премьер", которая в классификации WTA является третьей - после турниров Большого шлема и итогового турнира года.

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