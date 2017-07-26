Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация гребного спорта России: Ямаева не объяснила, как допинг попал в ее организм

Спорт
26 июля, 19:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Чемпионка Европы по академической гребле 2015 года была дисквалифицирована на четыре года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионка Европы по академической гребле 2015 года Ксения Ямаева, отстраненная от соревнований на четыре года за употребление допинга, не смогла объяснить Федерации гребного спорта России (ФГСР), как запрещенное вещество попало в ее организм. Об этом ТАСС заявил глава федерации Алексей Свирин.

Проба Ямаевой, взятая 6 февраля текущего года, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Проба "B" также оказалась положительной, спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях на четыре года.

"В феврале она сдала внесоревновательную пробу, и она оказалась положительной. Федерация инициировала и оплатила вскрытие пробы "B", потому что я видел, какой там препарат, и в его приеме логики не было. Спортсменка не несла никакой физической нагрузки, а препарат направлен на то, чтобы увеличить функциональные возможности организма. Я подумал, что всякое может быть, может, проба "А" была ошибочной, но и проба "B" также оказалась положительной", - рассказал Свирин.

"Сейчас все идет к слушаниям в РУСАДА (Российском антидопинговом агентстве - прим. ТАСС). Наверное, там хотят инициировать определенные процедуры, лабораторный пакет. Но если две пробы положительные, то я не вижу смысла в дальнейшем процессе, тем более, сама спортсменка никак не объяснила, каким образом препарат мог попасть в ее организм. По закону спортсмен отвечает за все, что попало ему в организм, но она пишет, что ничего не знает, поэтому я до конца не понимаю, какую поддержку тут можно оказать", - добавил глава ФГСР.

По словам Свирина, спортсменка не встречалась с представителями федерации для обсуждения сложившейся ситуации. "По моему требованию она написала служебную записку на мое имя и на имя главного тренера с объяснением ситуации, и на этом все закончилось. Она в Москву не приезжает, живет в Ростовской области, мы с ней не встречались", - сказал он.

На этой неделе в соцсетях появилось обращение от ее имени с просьбой о помощи в сборе средств на оплату лабораторного пакета и услуг адвоката, поскольку федерация не хочет оказывать ей поддержку. "Я разговаривал с представителями организации, где она проходит спортивную подготовку. Они говорят, что никаких финансовых возможностей нет, ничем ей помочь не могут, все надеются на федерацию. Федерация поддерживает принцип нетерпимости по отношению к применению запрещенных препаратов, и я не понимаю, как помочь в ситуации, когда две допинг-пробы положительные", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
2
Ляшко: Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили гражданства
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Саакашвили не намерен покидать Украину после лишения гражданства
5
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
6
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
7
"Иркут" планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама