Федерация гребного спорта России: Ямаева не объяснила, как допинг попал в ее организм

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионка Европы по академической гребле 2015 года Ксения Ямаева, отстраненная от соревнований на четыре года за употребление допинга, не смогла объяснить Федерации гребного спорта России (ФГСР), как запрещенное вещество попало в ее организм. Об этом ТАСС заявил глава федерации Алексей Свирин.

Проба Ямаевой, взятая 6 февраля текущего года, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Проба "B" также оказалась положительной, спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях на четыре года.

"В феврале она сдала внесоревновательную пробу, и она оказалась положительной. Федерация инициировала и оплатила вскрытие пробы "B", потому что я видел, какой там препарат, и в его приеме логики не было. Спортсменка не несла никакой физической нагрузки, а препарат направлен на то, чтобы увеличить функциональные возможности организма. Я подумал, что всякое может быть, может, проба "А" была ошибочной, но и проба "B" также оказалась положительной", - рассказал Свирин.

"Сейчас все идет к слушаниям в РУСАДА (Российском антидопинговом агентстве - прим. ТАСС). Наверное, там хотят инициировать определенные процедуры, лабораторный пакет. Но если две пробы положительные, то я не вижу смысла в дальнейшем процессе, тем более, сама спортсменка никак не объяснила, каким образом препарат мог попасть в ее организм. По закону спортсмен отвечает за все, что попало ему в организм, но она пишет, что ничего не знает, поэтому я до конца не понимаю, какую поддержку тут можно оказать", - добавил глава ФГСР.

По словам Свирина, спортсменка не встречалась с представителями федерации для обсуждения сложившейся ситуации. "По моему требованию она написала служебную записку на мое имя и на имя главного тренера с объяснением ситуации, и на этом все закончилось. Она в Москву не приезжает, живет в Ростовской области, мы с ней не встречались", - сказал он.

На этой неделе в соцсетях появилось обращение от ее имени с просьбой о помощи в сборе средств на оплату лабораторного пакета и услуг адвоката, поскольку федерация не хочет оказывать ей поддержку. "Я разговаривал с представителями организации, где она проходит спортивную подготовку. Они говорят, что никаких финансовых возможностей нет, ничем ей помочь не могут, все надеются на федерацию. Федерация поддерживает принцип нетерпимости по отношению к применению запрещенных препаратов, и я не понимаю, как помочь в ситуации, когда две допинг-пробы положительные", - заключил он.