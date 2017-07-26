Тренер сборной России призвала повышать количество занимающихся женским футболом

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ТАСС, 26 июля. Главный тренер женской сборной России Елена Фомина заявила о необходимости повышать количество занимающихся женским футболом. Ее слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Во вторник сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы по футболу и не смогла пробиться в плей-офф. Турнир проходит в Нидерландах.
"Германия владела пространством, контролировала ход игры, нам сложно было выходить в атаки, не получалось вскрывать оборону немок. Как итог - поражение. Оба пенальти были по делу, вопросов нет. С другой стороны, было бы не так обидно, если бы мы пропустили с игры, а не после 11-метровых ударов", - прокомментировала матч с немками Фомина.
"Чтобы успешно выступать на крупных турнирах, нужно больше внимания уделять развитию детского футбола, повышать количество занимающихся женским футболом, увеличивать конкуренцию. Если же говорить о ближайших целях, то у нас скоро начинается отборочный раунд чемпионата мира - 2019, будем готовиться", - сказала главный тренер российской команды.
"Не могу сказать, что выступить удачней нам помешало отсутствие опыта выступлений в крупных турнирах, на тот же чемпионат Европы мы отбираемся регулярно, но вот там результата не добиваемся. Рада, что удалось одержать первую победу на Евро в истории нашей команды. Этому способствовала наша подготовка к турниру, в ходе которой мы встречались с топовыми соперниками. Да, было много крупных поражений, но этот опыт помог нам научиться держать удар и противостоять лучшим сборным", - подытожила Фомина.
В четвертьфинале немки встретятся с датчанками, которые заняли второе место в группе А. Шведки сыграют с победителем этой группы - сборной Нидерландов. Оба матча пройдут 29 июля. Чемпионат Европы завершится 6 августа.