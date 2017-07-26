Киевское "Динамо" обыграло "Янг Бойз" в матче квалификации Лиги чемпионов

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ТАСС, 26 июля. Украинский футбольный клуб "Динамо" из Киева одержал победу со счетом 3:1 над швейцарской командой "Янг Бойз" в первой встрече третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Счет в матче на 16-й минуте открыл Андрей Ярмоленко. Удвоил преимущество киевлян Дьёмерси Мбокани (34), третий гол забил Денис Гармаш (90). В составе швейцарской команды единственный мяч на первой компенсированной минуте ко второму тайму забил Йорик Раве.
Ответный матч команды проведут 2 августа на арене "Стад де Сюисс" в Берне.
В другом матче квалификации Лиги чемпионов казахстанская "Астана" на своем поле со счетом 3:1 одержала победу над польской "Легией".