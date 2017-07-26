"Кубань" обыграла "Шинник" в матче четвертого тура ФНЛ

ТАСС, 26 июля. Краснодарская "Кубань" со счетом 1:0 одержала победу над ярославским "Шинником" в домашнем матче четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе "Кубань".

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил Никита Маляров.

"Кубань" поднялась на 10-ю позицию в турнирной таблице, набрав шесть очков в четырех матчах. "Шинник" опустился на седьмое место, на счету ярославцев семь очков.

В следующем туре 30 июля "Кубань" на выезде сыграет с санкт-петербургским "Динамо". "Шинник" в тот же день в гостях встретится с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода.

В другом матче среды калининградская "Балтика" со счетом 3:0 на своем поле разгромила "Тамбов".