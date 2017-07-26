Российские ватерполистки проиграли американкам в полуфинале чемпионата мира

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло уступила команде США со счетом 9:14 в полуфинале чемпионата мира в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

В финале американки сыграют с победительницами другого полуфинала, в котором позднее в среду встретятся канадки и испанки. Россиянки в матче за бронзу сыграют с проигравшей командой. Финал и игра за третье место пройдут 28 июля.

Женская сборная России по водному поло на чемпионате мира в Казани в 2015 году заняла восьмое место. На шести мировых первенствах подряд в период с 2003 по 2013 год россиянки играли в матчах за третье место. Бронзовые медали сборная России завоевывала в 2003, 2007, 2009 и 2011 годах.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.