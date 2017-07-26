Сборная России выиграла четыре золота в третий день Юношеского олимпийского фестиваля

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ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в третий соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьере.
Полина Невмовенко одержала победу в плавании на 100 метров вольным стилем, Дарья Васькина - на дистанции 200 метров на спине. Арсений Чивилев стал третьим в заплыве на 50 метров вольным стилем. Никита Бызов и Дмитрий Моргунов завоевали золото в соревновании байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Также Бызов стал вторым в байдарке-одиночке на аналогичной дистанции.
В командном турнире по спортивной гимнастике первенствовала женская сборная России в составе Ксении Клименко, Варвары Зубовой и Валерии Сайфулиной. Дзюдоист Хетаг Басаев стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг, как и Карен Галстян в весе до 66 кг.
В общекомандном зачете лидирует сборная России, в активе которой 12 золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей. Второй идет команда Венгрии (7-8-7), третьей - сборная Нидерландов (4-4-1).
Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.