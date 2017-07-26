Сборная России завоевала две медали в шестой день Всемирных игр

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ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала серебряную и бронзовую медали в шестой соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.
Наталья Гемперле стала второй в соревнованиях по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-классика на средней дистанции. Максим Шлякин завоевал бронзу в прыжках на батуте в дисциплине акробатическая дорожка.
В общекомандном зачете сборная России лидирует (26 золотых, 12 серебряных, девять бронзовых наград). Второй идет команда Италии (14-10-9), третьей - сборная Германии (11-8-9).
Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.