Россияне завоевали девять золотых медалей в восьмой день Сурдлимпийских игр

ТАСС, 27 июля. Сборная России завоевала девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей в восьмой соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Шесть золотых медалей россияне завоевали в плавании. Ольга Ключникова одержала победу на дистанции 200 метров на спине, Андрей Живаев - 50 метров вольным стилем, Мартин Фомин - 200 метров брассом, Виталий Оботин - 200 метров комплексным плаванием, Алена Алексеева - 50 метров баттерфляем и мужская сборная России победила в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Виктория Терентьева завоевала серебро в заплыве на 100 метров вольным стилем. Илья Сапрыкин выиграл бронзу на дистанции 50 метров кролем, Екатерина Савченко стала третьей в плавании на 50 метров баттерфляем.

Три золота в активе российских борцов вольного стиля: Аскар Аскаров выиграл соревнования в весовой категории до 61 кг, Василий Стрекаловский - до 70 кг, Казбек Хугаев - до 86 кг. Иван Пакин и Максим Куликов заняли второе и третье места соответственно в прыжках в длину, а Светлана Бизякина завоевала серебро в толкании ядра. В стрельбе из пистолета с 25 метров среди женщин серебро и бронзу выиграли Ольга Мисоченко и Валерия Кладовикова. Каратист Александр Мерков завоевал серебро в соревнованиях по кумитэ, как и женская сборная России в командном турнире, мужские сборные России по карате в дисциплинах ката и кумитэ завоевали бронзовые медали.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, выиграв 65 золотых, 44 серебряных и 36 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Украины (18-28-29), третье - сборная Южной Кореи (10-9-8).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды. Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.