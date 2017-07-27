Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне завоевали девять золотых медалей в восьмой день Сурдлимпийских игр

Спорт
27 июля, 0:04 UTC+3 ТАСС

Также на счету команды шесть серебряных и семь бронзовых наград

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июля. Сборная России завоевала девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей в восьмой соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Шесть золотых медалей россияне завоевали в плавании. Ольга Ключникова одержала победу на дистанции 200 метров на спине, Андрей Живаев - 50 метров вольным стилем, Мартин Фомин - 200 метров брассом, Виталий Оботин - 200 метров комплексным плаванием, Алена Алексеева - 50 метров баттерфляем и мужская сборная России победила в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Виктория Терентьева завоевала серебро в заплыве на 100 метров вольным стилем. Илья Сапрыкин выиграл бронзу на дистанции 50 метров кролем, Екатерина Савченко стала третьей в плавании на 50 метров баттерфляем.

Три золота в активе российских борцов вольного стиля: Аскар Аскаров выиграл соревнования в весовой категории до 61 кг, Василий Стрекаловский - до 70 кг, Казбек Хугаев - до 86 кг. Иван Пакин и Максим Куликов заняли второе и третье места соответственно в прыжках в длину, а Светлана Бизякина завоевала серебро в толкании ядра. В стрельбе из пистолета с 25 метров среди женщин серебро и бронзу выиграли Ольга Мисоченко и Валерия Кладовикова. Каратист Александр Мерков завоевал серебро в соревнованиях по кумитэ, как и женская сборная России в командном турнире, мужские сборные России по карате в дисциплинах ката и кумитэ завоевали бронзовые медали.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, выиграв 65 золотых, 44 серебряных и 36 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Украины (18-28-29), третье - сборная Южной Кореи (10-9-8).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды. Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
2
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
3
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
4
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
5
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
6
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама