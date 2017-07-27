Футбольный "Зенит" проведет в Израиле матч Лиги Европы против клуба "Бней Иегуда"

ТАСС, 27 июля. "Зенит" сыграет в гостях с израильским клубом "Бней Иегуда" в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. "Зенит" является одним из лидеров чемпионата России и явным фаворитом противостояния с 11-й командой Израиля по итогам прошлого сезона.

Представляющий Тель-Авив "Бней Иегуда" весной выиграл Кубок Израиля, получив право сыграть в Лиге Европы, однако в чемпионате страны дела у команды сложились не лучшим образом - лишь 11-е место. Стартовав со второго раунда Лиги Европы, "Бней Иегуда" сумел благодаря домашней победе пройти словацкий "Тренчин" (1:1, 2:0). Завершать в гостях израильтяне должны были и серию с "Зенитом", однако по просьбе российского клуба первая игра состоится на поле соперника.

"Бней Иегуда" - скромный даже по израильским меркам клуб, который в 1990 году сумел выиграть чемпионский титул. В команде лишь четыре легионера, которые являются лидерами. Это голкипер Эмилиюс Зубас и форвард Нериюс Вальскис из Литвы, а также конголезец Дефуну Чибота, который забил второй мяч в домашнем матче с "Тренчином". Хорватский полузащитник Антонио Мршич в нынешнем сезоне на поле пока не выходил.

Главным тренером "Бней Иегуды" с начала нынешнего года является 46-летний Иосиф Абукасис, который ранее возглавлял команду в 2011-2012 и 2013-2016 годах.

"Зенит" в прошлом сезоне уже играл в Израиле, под руководством Мирчи Луческу проведя один из самых ярких матчей - против "Маккаби" из Тель-Авива. Проигрывая к 77-й минуте со счетом 0:3, "Зенит" сумел вырвать победу (4:3). Автор победного гола Лука Джорджевич "Зенит" уже покинул, как и еще один обидчик "Маккаби" - Маурисио.

Матч в Петах-Тикве

Игра с "Маккаби" состоялась в групповом турнире Лиги Европы в Нетанье. "Бней Иегуда" домашние встречи проводит в другом пригороде Тель-Авива - Петах-Тикве. Для решения задачи-минимум - выхода в основной турнир Лиги Европы - "Зениту" необходимо летом пройти два отборочных раунда.

Итальянский тренер "Зенита" Роберто Манчини строит, по сути, новую команду, которая уже одержала две победы в чемпионате России. После успеха в Хабаровске в матче с местным СКА (2:0) "Зенит" сумел обыграть казанский "Рубин" (2:1) благодаря дублю аргентинского новичка Себастьяна Дриусси. Ко двору уже пришлись и два новых футболиста в центре полузащиты - аргентинец Леандро Паредес и Далер Кузяев.

Все они отправились в Израиль, где не сыграет защитник Игорь Смольников. Может дебютировать в составе "Зенита" и эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, пропустивший стартовые встречи чемпионата из-за дисквалификации.

По словам Манчини, на старте сезона, когда футболисты еще не достигли своих лучших кондиций, все игры сложны. Итальянский специалист предостерег от недооценки соперника, отметив, что "Бней Иегуда" - очень сильная команда".

Матч пройдет на стадионе "Ха Мошава" в Петах-Тикве, начало - 20:30 мск. Главным арбитром назначен Никола Дабанович из Черногории. Ответная встреча состоится 3 августа в Санкт-Петербурге.

В четверг также состоится первый матч третьего раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и датским "Люнгбю". В групповой стадии Лиги Европы выступит обладатель Кубка России московский "Локомотив".