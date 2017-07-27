Бельгийский "Брюгге" и турецкий "Башакшехир" сыграли вничью в квалификации футбольной ЛЧ

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ТАСС, 27 июля. Бельгийский футбольный клуб "Брюгге" сыграл вничью со счетом 3:3 с турецким "Башакшехиром" в первой встрече третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Игра прошла в Брюгге на стадионе "Ян Брейдел".
В составе хозяев дубль оформил Стефано Денсвил (16-я и 79-я минуты), также гол забил Деннис Бонавентуре (6). У гостей дубль на счету Моссоро (59, 74), еще один мяч забил Элджеро Элиа (64).
Ответный матч команды проведут 2 августа на стадионе имени Фатиха Терима в Стамбуле.
Результаты других встреч:
"Зальцбург" (Австрия) - "Риека" (Хорватия) - 1:1
"Хапоэль" (Баэр-Шева, Израиль) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:0
"Вииторул" (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:0
"Марибор" (Словения) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 1:0
"Ницца" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:1
"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" - 0:0.