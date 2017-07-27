Клуб НБА "Вашингтон" объявил о подписании контракта с Уоллом

ТАСС, 27 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон" подписал контракт с разыгрывающим Джоном Уоллом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия сделки не разглашаются. Ранее ESPN сообщал, что по условиям нового четырехлетнего соглашения, 26-летний американец заработает $170 млн. Контракт начнет действовать с сезона-2019/20. По действующему соглашению, срок которого истечет через два года, он заработает еще $37 млн.

Рекордный контракт в НБА был заключен в начале июля - по новому шестилетнему соглашению с "Хьюстоном" Джеймс Харден заработает $228 млн.

Уолл был выбран "Вашингтоном" под первым номером на драфте 2010 года. Он четырежды принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В прошедшем сезоне набирал в среднем по 23,1 очка, делал по 10,7 передачи и 4,2 подбора за игру.