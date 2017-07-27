"Ювентус" победил ПСЖ в матче Международного кубка чемпионов в США

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ТАСС, 27 июля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" обыграл французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.
В составе итальянского клуба мячи забили Гонсало Игуаин (45-я минута) и Клаудио Маркизио (62, 89 - с пенальти). У парижан отличились Гонсалу Гуэдеш (53) и Хавьер Пасторе (80).
Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире также принимают участие английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", испанские "Реал" и "Барселона", итальянские "Рома", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия", французский "Лион". Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.