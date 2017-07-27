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Сборная США в шестой раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Спорт
27 июля, 6:56 UTC+3 ТАСС

В финале американцы обыграли команду Ямайки со счетом 2:1

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 27 июля. Сборная США победила команду Ямайки в финале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходил в США.

Встреча в Санта-Кларе (штат Калифорния) завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Жози Алтидор (45-я минута) и Джордан Моррис (88), у проигравших отличился Джи-Вон Уотсон (50).

Золотой Кубок КОНКАКАФ проводится с 1991 года. Сборная США выиграла его в шестой раз, теперь она оспорит путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка - 2019. Больше всего побед в Золотом кубке у сборной Мексики - семь.

На этот раз мексиканская команда дошла до полуфинала, где уступила сборной Ямайки. Команда Мексики была представлена не основным составом, так как лучшие игроки выступали в России на Кубке конфедераций.

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