Сборная США в шестой раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

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ТАСС, 27 июля. Сборная США победила команду Ямайки в финале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходил в США.
Встреча в Санта-Кларе (штат Калифорния) завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Жози Алтидор (45-я минута) и Джордан Моррис (88), у проигравших отличился Джи-Вон Уотсон (50).
Золотой Кубок КОНКАКАФ проводится с 1991 года. Сборная США выиграла его в шестой раз, теперь она оспорит путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка - 2019. Больше всего побед в Золотом кубке у сборной Мексики - семь.
На этот раз мексиканская команда дошла до полуфинала, где уступила сборной Ямайки. Команда Мексики была представлена не основным составом, так как лучшие игроки выступали в России на Кубке конфедераций.