"Манчестер Сити" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС, 27 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" победил испанский "Реал" со счетом 4:1 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.

В составе "Манчестер Сити" мячи забили Николас Отаменди (52-я минута), Рахим Стерлинг (59), Джон Стоунз (67), Брахим Диас (81). В составе "Реала" отличился Оскар Арнаис (90).

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире принимают участие английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", испанские "Реал" и "Барселона", итальянские "Ювентус", "Рома", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), французские "Лион" и ПСЖ. Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.