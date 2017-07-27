"Манчестер Сити" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов

Судьи Вилков, Иванов и Федотов допущены к работе на матчах РФПЛ в сезоне-2017/18Спорт 27 июля, 9:24
СК завершил расследование дела в отношении экс-губернатора Кировской области БелыхПроисшествия 27 июля, 9:18
Белоярская АЭС вывела энергоблок БН-600 на номинальную мощность после неисправностиНовости Урала 27 июля, 9:07
Ринг-анонсер Майкл Баффер заявил, что не планирует завершать карьеруСпорт 27 июля, 9:06
Площадь лесных пожаров в Сибири возросла за сутки на 3,3 тыс. гаСибирь 27 июля, 8:58
Расследование дела о крушении вертолета на Телецком озере приостановленоСибирь 27 июля, 8:47
"Манчестер Сити" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионовСпорт 27 июля, 8:35
Саакашвили заявил, что не станет беженцем и будет бороться за возвращение на УкраинуМеждународная панорама 27 июля, 8:24
Власти Приморья подтвердили следственные действия в отношении вице-губернатора ВишняковаПроисшествия 27 июля, 8:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 27 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" победил испанский "Реал" со счетом 4:1 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.
В составе "Манчестер Сити" мячи забили Николас Отаменди (52-я минута), Рахим Стерлинг (59), Джон Стоунз (67), Брахим Диас (81). В составе "Реала" отличился Оскар Арнаис (90).
Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире принимают участие английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", испанские "Реал" и "Барселона", итальянские "Ювентус", "Рома", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), французские "Лион" и ПСЖ. Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.