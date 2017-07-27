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Ринг-анонсер Майкл Баффер заявил, что не планирует завершать карьеру

Спорт
27 июля, 9:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Американец работает ринг-анонсером с 1982 года и с тех пор заработал более $400 млн

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Майкл Баффер

Майкл Баффер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский ринг-анонсер Майкл Баффер не собирается в ближайшее время завершать карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я уже несколько лет думаю о том, чтобы закончить, но это никак не происходит, - сказал 72-летний Баффер. - Я очень часто бываю в России, несколько раз в году - в Лондоне, был в Австралии, в других местах. Я много путешествую, знакомлюсь с новыми людьми - это великолепно. Я люблю этот спорт и свою работу и пока не планирую заканчивать".

Баффер начал свою карьеру в качестве ринг-анонсера в 1982 году и с тех пор заработал более $400 млн. Он анонсировал бои таких боксеров, как американцы Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Мохаммед Али, Джордж Форман, украинцы Владимир и Виталий Кличко, британец Леннокс Льюис и другие. Ему принадлежит одна из самых известных фраз, предваряющих бои в боксе и смешанных единоборствах - Let's get ready to rumble ("Приготовьтесь к драке"), которую он официально запатентовал в 1992 году. Кроме того, он также в разные годы анонсировал финальные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Главной лиги бейсбола (MLB) и Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Брат Баффера Брюс Баффер является ринг-анонсером в сильнейшей лиги мира по смешанным единоборствам (ММА) - Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

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