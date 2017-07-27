Bellator рассматривает вариант проведения реванша Емельяненко - Орловский

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Bellator рассматривает возможность проведения реванша между российским бойцом Федором Емельяненко и белорусом Андреем Орловским в случае подписания контракта с последним. Об этом ТАСС сообщил президент организации Скотт Кокер.

"Если Андрей будет свободным агентом, и мы подпишем контракт с ним, то он тоже будет в списке [соперников Федора]", - сказал Кокер.

Орловский потерпел поражения в последних своих пяти поединках в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в четырех из них - досрочно.

Емельяненко нокаутировал Орловского 24 января 2009 года в Анахайме в рамках организации Affliction.

Всего в активе Орловского, который также был чемпионом UFC, 25 побед и 15 поражений.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.