Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bellator рассматривает вариант проведения реванша Емельяненко - Орловский

Спорт
27 июля, 10:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как рассказал ТАСС президент американского промоушена Скотт Кокер, поединок может состояться, если Орловский подпишет контракт с организацией

Поделиться
Материал из 1 страницы
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Bellator рассматривает возможность проведения реванша между российским бойцом Федором Емельяненко и белорусом Андреем Орловским в случае подписания контракта с последним. Об этом ТАСС сообщил президент организации Скотт Кокер.

"Если Андрей будет свободным агентом, и мы подпишем контракт с ним, то он тоже будет в списке [соперников Федора]", - сказал Кокер.

Орловский потерпел поражения в последних своих пяти поединках в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в четырех из них - досрочно.

Емельяненко нокаутировал Орловского 24 января 2009 года в Анахайме в рамках организации Affliction.

Всего в активе Орловского, который также был чемпионом UFC, 25 побед и 15 поражений.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбившая ребенка в Балашихе женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в Норвегии
4
ФСО впервые назвала всех руководителей охраны первых лиц страны за полтора века
5
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Приморского края. Досье
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама