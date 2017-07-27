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Будогосский: судьи Вилков, Иванов и Федотов положительно зарекомендовали себя в играх ФНЛ

Спорт
27 июля, 10:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В четверг на сайте футбольных арбитров России появилось сообщение, что Михаил Вилков, Сергей Иванов и Игорь Федотов возвращены в категорию "Про"

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Михаил Вилков (слева)

Михаил Вилков (слева)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские арбитры Михаил Вилков, Сергей Иванов и Игорь Федотов вернулись в категорию "Про" с возможностью обслуживать матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), потому что с положительной стороны зарекомендовали себя на играх Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Ранее Вилков, Иванов и Федотов не вошли в списки судей на первый этап чемпионата России сезона-2017/18, утвержденный в начале июля бюро исполкома РФС, они были переведены в категорию "А". В четверг на сайте футбольных арбитров России появилось сообщение, что перечисленные судьи возвращены в категорию "Про".

"У нас есть определенные документы, которыми мы руководствуемся, все делается в правовом поле. Судьи возвращены в категорию "Про", потому что они зарекомендовали себя с положительной стороны на матчах ФНЛ. Это обычная работа департамента, которая направлена на контроль за качеством судейства и его повышением", - сказал Будогосский.

"Любой арбитр может быть переведен как из первой категории во вторую, так и из второй - в первую. Все должны понять, что существует высшая группа судей, в которой есть категории "Про" и "А". В футбольном клубе есть основной и молодежный составы: если футболист начинает плохо играть, он может быть переведен тренером в "молодежку", а потом возвращен обратно. Так и у нас - это может происходить на любом отрезке чемпионата и первенства России", - отметил собеседник ТАСС.

В прошлом сезоне судейская бригада Иванова допустила серьезные ошибки в матче между московским "Локомотивом" и пермским "Амкаром" (3:3) в матче 24-го тура РФПЛ в прошедшем сезоне. Также в прошлом сезоне контрольно- квалификационная комиссия РФС вынесла решение, что арбитр Вилков ошибся в матче 20-го тура чемпионата России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком", не назначив пенальти в ворота железнодорожников.

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