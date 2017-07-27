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Обвиняемый в коррупции Вильяр покинул пост вице-президента УЕФА

Спорт
27 июля, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Анхель Мария Вильяр, его сын Горка и вице-президент федерации были задержаны 18 июля, они подозреваются в хищении €45 млн

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Анхель Мария Вильяр

Анхель Мария Вильяр

© EPA/BALLESTEROS

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Испанец Анхель Мария Вильяр объявил об отставке с поста вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после обвинений в коррупции и ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"26 июля Анхель Мария Вильяр подал в отставку с поста вице-президента УЕФА, а также покинул исполнительный комитет УЕФА, - сообщили в пресс-службе. - После отставки Вильяр не будет иметь никаких официальных функций в нашей организации. Президент УЕФА Александр Чеферин принял отставку Вильяра и поблагодарил его за многолетнюю службу на благо европейского футбола".

18 июля полиция провела обыск в офисе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон. Вильяр и его сын от дачи показаний отказались, задержанные подозреваются в хищении €45 млн.

Позднее Суд Мадрида поместил подозреваемых под стражу без права освобождения под залог на время расследования. 25 июля Вильяр был на год отстранен от исполнения обязанностей президента RFEF после обвинений в коррупции и ареста.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов.

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