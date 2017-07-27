Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: еще пять футбольных полей появятся в Москве в 2017 году

Спорт
27 июля, 12:03 дата обновления: 27 июля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Мэр столицы отметил, что все футбольные поля оснащены искусственным покрытием с подогревом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Еще пять профессиональных футбольных полей, оснащенных качественным искусственным покрытием и подогревом, откроются в Москве в 2017 году. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве футбол является одним из самых популярных видов спорта. Год тому назад мы приняли программу строительства 11 футбольных стадионов высокого уровня. Уже построены два поля в спортшколах "Чертаново" и "Сокол". В этом году будут введены в эксплуатацию еще пять полей", - сказал он, осматривая новое футбольное поле спортивной школы олимпийского резерва номер 27 "Сокол".

По словам мэра, все футбольные поля оснащены искусственным покрытием с подогревом. "Это позволяет использовать их практически круглый год. Москвичам будет где играть и готовить подрастающее поколение", - отметил градоначальник.

Футбольная столица

Собянин подчеркнул, что недавно Москва подтвердила свой статус самого футбольного города России, матчи Кубка конфедераций посетили свыше 150 тыс. болельщиков из разных стран мира, почти 60% из них - москвичи.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в настоящее время в Москве функционирует около тысячи полей и стадионов для занятия футболом, в их числе 145 полноразмерных. В частности, в системе образования Москвы функционируют 663 площадки для занятий футболом, на территории высших учебных заведений для игры в футбол используются 17 площадок, на дворовых территориях имеется 105 площадок для игры в футбол, оснащенных специальным покрытием, разметкой и воротами. Остальные футбольные поля и площадки расположены в парках и на природных территориях.

Инфраструктура "большого футбола" в Москве включает 6 крупных действующих или строящихся стадионов: "Лужники", "Локомотив", "Открытие Арена", "ЦСКА", "Динамо", "Торпедо". Самый молодой футбольный стадион Москвы "ЦСКА" на 30 тыс. зрительских мест открыли в 2016 году.
Завершены работы по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" на 81 тыс. мест, которая примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также в настоящее время ведется реконструкция футбольного стадиона "Динамо" на 26 тыс. мест. Реконструкция стадиона "Торпедо" находится на этапе подготовки проекта планировки территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
2
Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
ФАС может применить меры к "Яндексу" из-за рекламного слогана
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
СМИ: в Турции выселили 400 туристов из принадлежащего катарскому шейху отеля
7
Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на День города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама