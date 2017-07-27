Собянин: еще пять футбольных полей появятся в Москве в 2017 году

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Еще пять профессиональных футбольных полей, оснащенных качественным искусственным покрытием и подогревом, откроются в Москве в 2017 году. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве футбол является одним из самых популярных видов спорта. Год тому назад мы приняли программу строительства 11 футбольных стадионов высокого уровня. Уже построены два поля в спортшколах "Чертаново" и "Сокол". В этом году будут введены в эксплуатацию еще пять полей", - сказал он, осматривая новое футбольное поле спортивной школы олимпийского резерва номер 27 "Сокол".

По словам мэра, все футбольные поля оснащены искусственным покрытием с подогревом. "Это позволяет использовать их практически круглый год. Москвичам будет где играть и готовить подрастающее поколение", - отметил градоначальник.

Футбольная столица

Собянин подчеркнул, что недавно Москва подтвердила свой статус самого футбольного города России, матчи Кубка конфедераций посетили свыше 150 тыс. болельщиков из разных стран мира, почти 60% из них - москвичи.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в настоящее время в Москве функционирует около тысячи полей и стадионов для занятия футболом, в их числе 145 полноразмерных. В частности, в системе образования Москвы функционируют 663 площадки для занятий футболом, на территории высших учебных заведений для игры в футбол используются 17 площадок, на дворовых территориях имеется 105 площадок для игры в футбол, оснащенных специальным покрытием, разметкой и воротами. Остальные футбольные поля и площадки расположены в парках и на природных территориях.

Инфраструктура "большого футбола" в Москве включает 6 крупных действующих или строящихся стадионов: "Лужники", "Локомотив", "Открытие Арена", "ЦСКА", "Динамо", "Торпедо". Самый молодой футбольный стадион Москвы "ЦСКА" на 30 тыс. зрительских мест открыли в 2016 году.

Завершены работы по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" на 81 тыс. мест, которая примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также в настоящее время ведется реконструкция футбольного стадиона "Динамо" на 26 тыс. мест. Реконструкция стадиона "Торпедо" находится на этапе подготовки проекта планировки территории.