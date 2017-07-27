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Малкин надеется, что НХЛ поменяет решение о неучастии игроков лиги в ОИ-2018

Спорт
27 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

По мнению российского хоккеиста, сборная России будет главным фаворитом Игр, если игроки НХЛ не поедут в Пхенчхан

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Keith Srakocic

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин надеется, что решение лиги о неучастии в Олимпийских играх 2018 года еще поменяется. Об этом он заявил журналистам.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

"Сборная России будет главным фаворитом Игр, если все- таки НХЛ туда не поедет. Но я надеюсь, что решение еще поменяется, впереди еще полгода. Хочется сыграть на Олимпиаде, ведь возраст уже. Нужно очень серьезно подготовиться, чтобы хорошо сыграть в НХЛ, попасть в сборную и сыграть на Играх", - заявил 30-летний Малкин.

НХЛ делала специальную паузу для выступления своих игроков на Олимпиаде с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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