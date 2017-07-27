КДК РФС рассмотрит неприличный жест Молло в адрес болельщиков "Зенита-2"

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит на внеочередном заседании неприличный жест полузащитника "Зенита-2" Йоана Молло в адрес болельщиков команды. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Завтра состоится внеочередное заседание КДК. Будем рассматривать инцидент, произошедший с Молло. На заседание приглашен делегат матча и сам игрок", - сказал собеседник ТАСС.

В среду в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Зенит-2" на своем поле обыграл "Сибирь" со счетом 2:1. 28-летний Молло, переведенный из основного состава "Зенита" во второй, вышел с начала встречи и был заменен на 82-й минуте игры. Когда футболист отправлялся в подтрибунное помещение, он показал средний палец в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления.