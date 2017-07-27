Баскетболист Хряпа подписал новый контракт с ЦСКА

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ТАСС, 27 июля. Форвард Виктор Хряпа подписал новый контракт с баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Соглашение с 34-летним игроком подписано на один год с возможностью продления еще на один сезон.
Тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил важную роль Хряпы в команде. "Мы много говорили с Виктором о его будущем, и он четко дал понять, что хочет продолжать играть за ЦСКА, - сказал Итудис. - Вижу, что в Викторе горит огонь и сохраняется желание сражаться. Кроме того, он наш капитан, и одна из его ролей - помочь новичкам как можно быстрее адаптироваться, потому что Виктор оказывает огромную поддержку тренерскому штабу в раздевалке".
В составе ЦСКА Хряпа 12 раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Евролигу. Баскетболист является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (570). В 2013 году Хряпа был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ, а в 2017 году принял участие в Матче звезд лиги.