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Кириленко: потеря Карасева из-за травмы является весомой для сборной России по баскетболу

Спорт
27 июля, 12:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Глава РФБ отметил, что даже без Карасева есть костяк игроков, обладающий опытом игры на самом высоком уровне, способный решать серьезные задачи

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Баскетболист "Зенита" Сергей Карасев

Баскетболист "Зенита" Сергей Карасев

© БК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Потеря защитника петербургского "Зенита" Сергея Карасева из-за травмы является существенной для сборной России в преддверии чемпионата Европы по баскетболу. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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Незадолго до старта первого сбора национальной команды Карасев повредил плечевой сустав. После медицинского обследования ему была сделана операция. РФБ не сообщала об окончательных сроках восстановления, отметив, что травма не позволит ему выступить на турнире.

"Сергей является большой частью этой команды, поэтому его потеря значительная. Но даже без него есть костяк игроков, обладающий опытом игры на самом высоком уровне, способный решать серьезные задачи, - сказал Кириленко. - Тем более, наш костяк из пяти-шести игроков находится, скажем так, в своем "прайме". Не молодые или ветераны, а баскетболисты в рассвете сил, которым самим уже интересно выиграть со сборной что-нибудь серьезное".

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

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