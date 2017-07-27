Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Технический персонал сборной Бразилии, в том числе и главный тренер национальной команды Тите, приступил к изучению русского языка и культуры России, которая в 2018 году примет чемпионат мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил директор по взаимодействию с прессой Бразильской конфедерации футбола Винисиус Родригес.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе участие в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

"Техническая команда нашей сборной на прошлой неделе уже провела два занятия по географии, истории и культуре и одно - языковое: изучали несколько вежливых слов, таких как "spasiba", "pajalsta", "izvintie", то, как представиться и так далее", - сообщил Родригес.

"Основная идея - продемонстрировать нашу заинтересованность в том, чтобы понять, насколько велика и важна культура вашей страны и насколько она красива", - добавил он.

Занятия по русскому языку

Бразилия стала первой по счету командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира.

Матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.

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