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Футболист "Спартака" Зобнин провел первую тренировку на поле после травмы

Спорт
27 июля, 14:11 UTC+3 ТАСС

Полузащитник получил травму в товарищеском матче Венгрия - Россия, который прошел 5 июня в Будапеште

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ТАСС, 27 июля. Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин провел первую тренировку после травмы колена, которую он получил в июне. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"После восстановительных занятий в тренажерном зале и бассейне впервые выполнял упражнения на поле полузащитник Роман Зобнин, - говорится в сообщении. - Он работал по индивидуальной программе под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани".

Роман Зобнин получил травму в первом тайме товарищеского матча Венгрия - Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште. 12 июня 23-летний футболист был прооперирован.

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