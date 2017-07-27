Футболист "Спартака" Зобнин провел первую тренировку на поле после травмы

ТАСС, 27 июля. Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин провел первую тренировку после травмы колена, которую он получил в июне. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"После восстановительных занятий в тренажерном зале и бассейне впервые выполнял упражнения на поле полузащитник Роман Зобнин, - говорится в сообщении. - Он работал по индивидуальной программе под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани".

Роман Зобнин получил травму в первом тайме товарищеского матча Венгрия - Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште. 12 июня 23-летний футболист был прооперирован.