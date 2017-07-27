Источник: "Спартак" продаст Таски "Трабзонспору", если найдет игроку замену

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Источник: "Спартак" продаст Таски "Трабзонспору", если найдет игроку заменуСпорт 27 июля, 15:15
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МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" согласится отпустить 30-летнего немецкого защитника команды Сердара Таски в турецкий "Трабзонспор", если в течение трансферного окна найдет игроку замену. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к российскому клубу.
"Турецкий клуб вышел с конкретным предложением к "Спартаку" относительно покупки Сердара Таски, но оно будет принято только если красно-белые найдут замену защитнику в ходе нынешнего трансферного окна", - сказал источник.
Таски выступает за "Спартак" с августа 2013 года. Зимой прошлого года турецкий футболист отправлялся в аренду в немецкую "Баварию", но летом вернулся обратно. В прошлом сезоне защитник провел за красно-белых 18 матчей чемпионата России, а также одну игру Кубка страны.