Источник: "Спартак" продаст Таски "Трабзонспору", если найдет игроку замену

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" согласится отпустить 30-летнего немецкого защитника команды Сердара Таски в турецкий "Трабзонспор", если в течение трансферного окна найдет игроку замену. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к российскому клубу.

"Турецкий клуб вышел с конкретным предложением к "Спартаку" относительно покупки Сердара Таски, но оно будет принято только если красно-белые найдут замену защитнику в ходе нынешнего трансферного окна", - сказал источник.

Таски выступает за "Спартак" с августа 2013 года. Зимой прошлого года турецкий футболист отправлялся в аренду в немецкую "Баварию", но летом вернулся обратно. В прошлом сезоне защитник провел за красно-белых 18 матчей чемпионата России, а также одну игру Кубка страны.