Испанский баскетболист Родригес хочет в своем первом сезоне в ЦСКА выиграть Евролигу

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МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новичок ЦСКА испанский баскетболист Серхио Родригес рассчитывает выиграть Евролигу в первый же сезон в клубе. Об этом он заявил ТАСС.
Родригес подписал контракт в середине июля и стал первым испанским игроком ЦСКА в истории. СМИ сообщали, что армейцы предложат 31-летнему Родригесу соглашение на три года на сумму €10,7 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым баскетболистом в Европе.
"Если ты европейский баскетболист, то, безусловно, знаешь, что ЦСКА - великий клуб, который всегда сражается за трофеи, регулярно играет в "Финале четырех", и я надеюсь уже в первом сезоне выиграть с клубом Евролигу, - сказал Родригес. - У ЦСКА отличные игроки, отличная инфраструктура - есть все для побед".
Летом ЦСКА покинул сербский защитник Милош Теодосич, который подписал контакт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс". По словам Родригеса, он готов заменить в ЦСКА серба: "Теодосич - звезда баскетбола. Конечно, он любимец болельщиков и многолетний лидер. Но я готов к испытаниям, к тому, что меня будут сравнивать, и готов приносить пользу ЦСКА".
Родригес провел прошедший сезон в составе клуба НБА "Филадельфия". Он сыграл 68 матчей, в среднем набирая по 7,8 очка, делая 5,1 передачи и 2,3 подбора. С 2010 по 2016 год испанский разыгрывающий выступал за мадридский "Реал", выиграв в составе команды Евролигу в 2015 году. В 2014 году он был признан самым ценным игроком Евролиги.
В составе сборной Испании Родригес выиграл чемпионат мира в 2006 году и чемпионат Европы в 2015 году. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал серебро, а на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро - бронзу.