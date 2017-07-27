Ищенко: оценки за синхронность в артистическом плавании могут отойти на второй план

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. После переименования синхронного плавания в артистическое оценки за синхронность могут отойти на второй план. Такое мнение ТАСС высказала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

Синхронное плавание было переименовано в артистическое 22 июля на конгрессе Международной федерации плавания (FINA), однако в России планируется сохранить старое название вида спорта.

"Разговоры о переименовании синхронного плавания в артистическое велись давно. К чему это приведет, пока трудно сказать. Но весьма вероятно, что отразится на правилах. Конечно, есть опасения, что синхронность уйдет на второй план, а сейчас это - 20-30% от оценок", - сказала Ищенко.

"Россия всегда отличалась идеальной синхронностью, на это всегда обращали большое внимание, - продолжила Ищенко. - Какой теперь будет приоритет в нашем виде спорта, сложно предугадать. Но я уверена, что наши замечательные тренеры подстроятся под возможные новые правила и будут работать над теми вещами, на которые сделают акцент".

Ищенко также прокомментировала версию Международной федерации плавания. "Название было изменено также с целью включить в программу Олимпийских игр, например, соло или микст-дуэт. Раньше этого не делали, потому что обычно солистка - лидер команды, и было несоответствие название вида спорта той дисциплине. Сейчас это соответствие есть - посмотрим на дальнейшее развитие", - отметила Ищенко.

"Техника как ценилась, так и будет цениться. В любом случае главная задача - быть лучшими. Я уверена, что наша страна сохранит лидирующие позиции", - сказала Ищенко в заключение.