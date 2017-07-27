Российские ватерполисты проиграли черногорцам и сыграют за седьмое место на ЧМ

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БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Черногории со счетом 8:9 в матче мини-турнира за 5-8 места на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
В матче за седьмое место россияне встретятся с проигравшей командой в паре Австралия - Италия. Победитель данного противостояния поборется со сборной Черногории за пятое место.
В четвертьфинале россияне уступили венграм (5:14). Последний раз российская команда доходила до стадии 1/4 финала на чемпионате мира в 2007 году, заняв итоговое седьмое место. На прошлом мировом первенстве в Казани в 2015 году сборная России не сумела выйти из группы и заняла 14-е место. В 2009, 2011 и 2013 годах россияне не принимали участия в чемпионатах мира.
Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.