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Синхронистка Тиманина выиграла первый этап чемпионата России по серфингу

Спорт
27 июля, 15:47 UTC+3 ТАСС

Тиманина является олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира

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Анжелика Тиманина

Анжелика Тиманина

© ТАСС/Михаил Метцель

ТАСС, 27 июля. Олимпийская чемпионка 2012 года по синхронному плаванию в группе Анжелика Тиманина победила на первом этапе чемпионата России по серфингу в категории "шорт" (короткая доска), который прошел в Калининграде. Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Этап чемпионата России по серфингу в Калининграде прошел отлично. Я нежданно-негаданно заняла первое место среди девочек в категории "шорт". В лонгборде (длинная доска - прим. ТАСС) - второе место. Вообще я не собиралась участвовать в этапах, потому что все мы прекрасно понимаем разницу волн в России и в мире в целом, я - за удовольствие, большие волны и длинные проезды", - написала Тиманина.

"В Калининграде был практически шторм, я бы в жизни не залезла катать на таких волнах, но тут уж выбирать не приходится, ведь чемпионат России должен проходить на территории РФ. Новый опыт - это здорово, с учетом того, что катаюсь на серфе всего 1,5 года - я очень даже довольна", - добавила 28-летняя спортсменка.

Тиманина является олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и Универсиады в синхронном плавании.

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет включил каратэ, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

#сёрфсемья ‍♀️ Этап Чемпионата России по сёрфингу в Калиниграде прошёл отлично ребята заняли 2 и 4 место в шортборде, у них как всегда конкуренция ого-го ну а я, нежданно-негаданно заняла - 1 место !! среди девочек, тоже в категории шорт. В лонгборде- 2 место ( всегда говорила, что ненавижу лонг а я попёрлась в воду на софте, своего лонга не было, да и каталась я на нем раза три в жизни ‍♀️) Вообще я не собиралась участвовать в этапах, потому что все мы прекрасно понимаем разницу волн в России и в мире в целом, я - за удовольствие, кайф, большие волны и длинные проезды В Калиниграде был практически шторм, я бы в жизни не залезла катать на таких волнах, но тут уж выбирать не приходится, ведь Чемпионат России должен проходить на территории РФ Короче, новый experience - это здорово, с учётом того, что катаюсь на сёрфе всего 1,5 года - я очень даже довольна, ура !! #пришелувиделпобедил #BulliSurfCup

Публикация от Angelika Timanina (@angelikatimanina)

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