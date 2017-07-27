Телегин стал победителем Спартакиады в стрельбе из пневматической винтовки

ТАСС, 27 июля. Удмуртский спортсмен Евстафий Телегин стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из пневматической винтовки в упражнении ВП-6 на дистанции 10 м. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Победитель заработал 243,4 балла. Второе место занял представитель Сахалинской области Игнат Ильин (243,2). Третьим стал подмосковный спортсмен Роман Маилков (222,0).

Соревнования по стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.