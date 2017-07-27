Москвичка Морозова стала победительницей Спартакиады в стрельбе из малокалиберной винтовки

ТАСС, 27 июля. Москвичка Ульяна Морозова стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Она набрала 443,5 балла. Второе место заняла москвичка Марина Колышкина (441,7). Третьей стала Маргарита Григорьян из Санкт-Петербурга (429,5).

Соревнования по стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.